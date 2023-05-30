На кузбасской «Динотерре» будут зажигать российские звезды

Фото: пресс-служба АПК

Все три дня зрителей и участников Международного научно-популярного фестиваля будут развлекать популярные исполнители.

Напомним, что вторая по счету и таким образом становящаяся традиционной «Динотерра» пройдет в деревне Шестаково Чебулинского муниципального округа.

23 июня можно будет посмотреть и послушать выступление Клавы Коки. Организаторы мероприятия сообщили, что ее выступление станет подарком выпускникам. На 24 июня анонсирован концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». 25 июня на фестивале выступит Мария Зайцева (экс-солистка группы «2Маши»), которая считается одной из лучших вокалисток России.

«Динотерра» - самый крупномасштабный летний фестиваль Кузбасса. Ожидается, что в нынешнем году его участниками станут около 60 тысяч человек. Организаторы обещают построить настоящую цифровую деревню, сохранив при этом все главные ценности «дикого отдыха».