В Кузбассе дали старт молодежному образовательному форуму «Шерегеш»

Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА
На территории популярного горнолыжного курорта собрались молодые программисты, дизайнеры, графические художники, тревел-блогеры, активисты Российского движения детей и молодежи из разных регионов страны в возрасте от 18 до 35 лет.
- Этот проект Росмолодежи имеет федеральную поддержку. Хочу подчеркнуть, что он - для людей. Мы хотим объединить большую армию IT-специалистов нашей страны, которые готовы дерзать, искать интересные решения, - приветствовал гостей губернатор КузбассаСергей Цивилев.
Ключевым направлением форума стало вовлечение молодежи в разработку цифровых продуктов для развития туризма.
Мероприятие продлится по 2 июня.