Житель Кузбасса поверил лжебанкиру и лишился крупной суммы

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Он потерял более 2,5 миллиона рублей.

32-летнему жителю Беловского муниципального округа, работающему в транспортной компании, позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и рассказал, будто злоумышленники пытаются похитить деньги с его счета. Эту историю подтвердил еще один позвонивший незнакомец, преставившийся уже сотрудником правоохранительных органов.

Вместо того, чтобы прекратить разговоры и обратиться в полицию или свое финансовое учреждение, беловчанин согласился оформить кредиты на максимально возможную сумму в банках и вместе с собственными сбережениями перевести в «безопасную» ячейку. Он взял займы в четырех банках и с личными накоплениями перечислил на указанные реквизиты все деньги. После этого мошенники перестали выходить на связь, пропали и спасаемые средства.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, по факту мошенничества сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело, преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.