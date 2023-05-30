В Кемерове обновляют футбольное поле главного стадиона города

Фото: телеграм-канал Дмитрия АНИСИМОВА

Работы планируется закончить к августу нынешнего года.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Дмитрий Анисимов:

Новый искусственный газон появится в Кемерове благодаря сотрудничеству мэрии с Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Кузбасса. Из городского бюджета выделены средства на демонтажные работы и укладку нового покрытия.

- За июнь специалисты планируют снять старое искусственное покрытие, с помощью техники подготовить основание, засыпать его специальными материалами, которые защитят будущий покров от повреждений и сохранят амортизационные свойства, - уточнил Дмитрий Анисимов.

Прежнее покрытие было уложено в девяностых годах прошлого века, оно устарели и физически, и морально. Новый газон пока в пути, а спортивный инвентарь - ворота, скамейки запасных, угловые флажки - уже доставлен и ждет своего часа.