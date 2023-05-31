Крупные деньги похитил у кузбассовца лжеполицейский

Телефонного мошенника уже ищет кузбасская полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупную сумму денег похитил путем телефонного мошенничества аферист у жителя Анжеро-Судженска, представившись ему сотрудником полиции.

- Позвонил мужчина, представился полицейским, грамотно, так, пояснил, что расследует уголовное дело сейчас по факту крупной мошеннической операции. Мол, неизвестные оформили на меня кредит на полтора миллиона. И чтобы не дать совершить им незаконные деяния, я ему должен онлайн перевести такую же сумму. А полицейский положит деньги на безопасный счет, и тем самым спасет мои сбережения, - рассказал свою печальную историю 35- летний житель Анжеро-Судженска.

Поверив мошеннику, горожанин, конечно же, поддался совету лжеполицейского и деньги на его счет перевел.

- Но не все, а только часть - 500 тысяч рублей. Мужчина спохватился и обратился в полицию только тогда, когда аферист стал настойчиво требовать оставшийся миллион.

Злоумышленника, уже ищут. На него возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ее санкции позволяют отправить афериста за решетку на шесть лет.

- Мы еще раз призываем жителей региона не доверять незнакомцам, и ни под какими предлогами не переводить денежные средства на счета, указанные неизвестными людьми, - сообщили «КП-Кемерово» в ГУ МВД России по Кемеровской области.