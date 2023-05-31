Во дворе жилого дома в Новокузнецке бегал мужчина с "автоматом"

Соцсети помогают кузбасским полицейским следить за обстановкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новокузнецкие полицейские по мониторингу соцсетей установили мужчину, появившегося на городской улице Клименко с автоматом в руках.

- На видео отчетливо было видно, что горожанин шел с предметом по улице Клименко, очень похожим на автоматическое оружие. Мужчину нашли. Ему 52 года, раньше к уголовной ответственности не привлекался. Ничего противоправного в его действиях не установили, ведь автомат оказалось не настоящим, а игрушечным, он просто играл во дворе с детьми», - пояснили «КП» - Кемерово» в кузбасском главке МВД России.