Спортивного чиновника мэрии Новокузнецка заподозрили в экономическом преступлении

В Кузбассе Арена кузнецких металлургов стала центром коррупционного скандала. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Спортивного чиновника администрации Новокузнецка заподозрили в экономическом преступлении. Сейчас решается об избрании ему меры пресечения.

Как пояснили в Следкоме России по Кузбассу, речь идет о председателе комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Новокузнецка.

- В сентябре минувшего года спортивный чиновник незаконно согласовал с одной из городских фирм демонтаж одной из конструкций, которую раньше по муниципальному договору принял от другой коммерческой организации при строительстве новой спортивной Арены Кузнецких металлургов, - рассказали «КП» - Кемерово», - в пресс- службе Следкома России по Кемеровской области.

Следственным органам Кузбасса в ходе следствия предстоит доказать, что мужчина действовал из корыстных побуждений, причинив существенный вред новокузнецкому бюджету на восемь миллионов рублей.