Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 мая 2023 3:48

Спортивного чиновника мэрии Новокузнецка заподозрили в экономическом преступлении

Ему предъявлено обвинение в преступном сговоре с коммерческой организацией
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе Арена кузнецких металлургов стала центром коррупционного скандала.

В Кузбассе Арена кузнецких металлургов стала центром коррупционного скандала.

Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Спортивного чиновника администрации Новокузнецка заподозрили в экономическом преступлении. Сейчас решается об избрании ему меры пресечения.

Как пояснили в Следкоме России по Кузбассу, речь идет о председателе комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Новокузнецка.

- В сентябре минувшего года спортивный чиновник незаконно согласовал с одной из городских фирм демонтаж одной из конструкций, которую раньше по муниципальному договору принял от другой коммерческой организации при строительстве новой спортивной Арены Кузнецких металлургов, - рассказали «КП» - Кемерово», - в пресс- службе Следкома России по Кемеровской области.

Следственным органам Кузбасса в ходе следствия предстоит доказать, что мужчина действовал из корыстных побуждений, причинив существенный вред новокузнецкому бюджету на восемь миллионов рублей.