Кемеровские коммунальщики прокомментировали жалобы горожан на леденящую воду в горячих кранах

Возвращения горячей воды в некоторые кемеровские дома ждать осталось совсем немного. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сибирской генерирующей компании «КП-Кемерово» прокомментировали жалобы в соцсетях жителей Кемерова на трудности с запуском горячей воды. Горячая вода в дома горожан, попавших в первый этап отключения, по словам людей, должна была вернуться ещё во вторник, 30 мая, но её или совсем нет, либо она течет холодной.

- Мы знаем об этой проблеме, знаем с какими технологическими трудностями. И конечно делаем все, чтобы нормализовать гидравлические режимы горячего водоснабжения. Постараемся отладить все системы и подать нормальное горячее водоснабжение уже в течение среды 31 мая, - рассказали «КП» - Кемерово» в Сибирской генерирующей компании.