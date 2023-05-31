Сергей Цивилев ответит на вопросы кузбассовцев в соцсетях

Сергей Цивилев ответит на вопросы, которые ему оставили на страницах его аккаунтов в социальных сетях. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Губернатор Кузбасса ответит в прямом эфире на вопросы жителей региона в социальных сетях. Об это сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

Прямой эфир Сергея Цивилева состоится уже сегодня, в среду, 31 мая. Глава региона ответит на вопросы о строительстве и ремонте школ, детсадов, спорткомплексов, благоустройстве дворов, летнем отдыхе детей и другие, поступившие к нему на его официальных страницах в соцсетях.

Ответы Сергея Цивилева будут транслироваться в личных аккаунтах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в официальных аккаунтах правительства Кузбасса в этих же социальных сетях.