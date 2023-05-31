В Кемерове, в яму с горячей водой провалился работник Сибирской генерирующей компании

Подмыв грунта в теплосетях опасен для человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 31 мая, в Кемерове, во время ремонта трубопровода на проспекте Ленина один из работников СГК провалился в яму с горячей водой. Прибывшие на место происшествие медики установили у него ожоги второй степени. Сейчас мужчина в одной из больниц города. Врачи сделали все, чтобы ликвидировать у кемеровчанина угрозу жизни.

В пресс-службе СГК Кузбасс «КП» - Кемерово» сообщили, несчастный случай произошел во время планового обхода сетей после гидравлических испытаний.

Всему причиной - подмыв грунта в месте теплосети безканальной прокладки, - добавили кузбасские коммунальщики.