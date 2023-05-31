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НовостиОбщество31 мая 2023 8:12

В Кемерове появится реабилитационный центр для участников СВО

Александр ПОНОМАРЕВ
Фото: телеграм-канал Сергея Цивилева

Фото: телеграм-канал Сергея Цивилева

Об этом сегодня сообщил в своем телеграм-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Этот центр будет работать в областном центре - в дополнение к тому, что уже строится в Шерегеше.

- Наша система здравоохранения начинает подстраиваться под общую задачу всесторонней помощи участникам и ветеранам СВО. У нас есть прекрасный центр в Новокузнецке, который занимается протезами - государственное предприятие с большим опытом. В Кемерове будет открыт филиал этого центра, чтобы жители северной и южной агломераций Кузбасса могли получить помощь с протезированием или изготовлением специальной обуви, - рассказал глава региона.