Четыре миллиона рублей телефонные мошенники украли в жителей Кузбасса за минувшие сутки

Доверчивые кузбассовцы продолжают верить телефонным мошенникам. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Четыре миллиона рублей телефонные мошенники украли у 20 жителей Кемеровской области за минувшие сутки. Больше всего пострадала пенсионерка из Ленинска-Кузнецкого, ее обманули на 650 тысяч.

Классика жанра - бабуля поверила в историю о попавшей в беду родственнице. Женщине позвонил некий молодой человек, представился следователем и сообщил, что ее дочь стала виновницей крупного ДТП, которое влечет уголовную ответственность. Избежать ее помогут деньги.

- Вместо того чтобы обратиться в полицию, ведь пенсионерка не раз слышала о подобном виде телефонного мошенничества, горожанка поспешила в банкомат передавать аферистам последние наличные, - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс-службе в ГУ МВД по Кузбассу.

Против мошенников возбуждено уголовное дело. Полицейские их ищут.

В силовом ведомстве Кузбасса отметили, что с начала этого года аферисты похитили у жителей региона уже более 760 миллионов рублей.