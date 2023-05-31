Новокузнечане собрали гуманитарный груз для бойцов ВДВ

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

На этой неделе его отправят в зону специальной военной операции.

Оказать помощь попросил руководство города один из военных, приехавший в южную столицу Кузбасса в отпуск.

- За короткое время собрали все необходимое: рации, фонарики, форму, панамы, кепки и другие необходимые вещи. Вместе с этим волонтёры движения #КузнядляПобеды передали майки и предметы первой необходимости, - рассказал в своем телеграм-канале глава города Сергей Кузнецов.

Напомним, что в Новокузнецке в прошлом году был открыт специальный расчетный счет для поддержки мобилизованных граждан с назначением платежа «Своих не бросаем!». С этого времени в зону СВО из города было направлено гуманитарного груза на несколько миллионов рублей.