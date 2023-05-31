Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 9:34

В Новокузнецке в Святую Троицу к городским кладбищам пустят дополнительные автобусы

25 новых маршрутов будут курсировать с 9.00 до 18.00
Анатолий БОЛДЫРЕВ
25 дополнительных автобусов пустят на линию в Новокузнецке на Троицу.

25 дополнительных автобусов пустят на линию в Новокузнецке на Троицу.

Для удобства горожан в Святую Троицу, в воскресенье, 4 июня, в Новокузнецке, на линию выйдут 25 автобусов.

От железнодорожного вокзала можно будет уехать в течение дня на Редаковское и Бунгурское кладбищ, от улицы Космонавтов минуя АТС к Ильинскому кладбищу. Дополнительные маршруты к Кузнецкому и Бодаевскому погостам будут ходить 4 июня от ДК «Алюминщиков» и улицы Мурманская.

Еще несколько автобусов в воскресенье будут назначены по маршрутам: Площадь побед - Митинское кладбище и Климасенко - Кузнецкое кладбище.

На местах отправления будут работать контролеры МКУ ЦДС, - уточнили в новокузнецкой администрации.