В Новокузнецке в Святую Троицу к городским кладбищам пустят дополнительные автобусы

25 дополнительных автобусов пустят на линию в Новокузнецке на Троицу.

Для удобства горожан в Святую Троицу, в воскресенье, 4 июня, в Новокузнецке, на линию выйдут 25 автобусов.

От железнодорожного вокзала можно будет уехать в течение дня на Редаковское и Бунгурское кладбищ, от улицы Космонавтов минуя АТС к Ильинскому кладбищу. Дополнительные маршруты к Кузнецкому и Бодаевскому погостам будут ходить 4 июня от ДК «Алюминщиков» и улицы Мурманская.

Еще несколько автобусов в воскресенье будут назначены по маршрутам: Площадь побед - Митинское кладбище и Климасенко - Кузнецкое кладбище.

На местах отправления будут работать контролеры МКУ ЦДС, - уточнили в новокузнецкой администрации.