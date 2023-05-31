В Кемерове очистили от бытового мусора берега озера Красное

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса

Мероприятие прошло в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна»

Эта одна из самых масштабных и узнаваемых экологических акций в стране, в этом году она проходила уже в десятый раз с 22 апреля по 31 мая, и в Кузбассе ее по традиции поддержали. В общей сложности участие в «Зеленой Весне-2023» приняли более 150 тысяч жителей региона. А в целом с 2014 года под флагом «Зеленой Весны» в Кузбассе проведено огромное количество мероприятий по благоустройству территорий, озеленению дворов, парков, скверов, восстановлению лесных и водных ресурсов, экологическому просвещению подрастающего поколения.

В среду, 31 мая, в Кемерове прошел финальный региональный субботник «Зеленой Весны». Порядок на популярных у горожан местах летнего отдыха - берегах озера Красное и реки Томь - вышло навести около трехсот сотрудников органов государственной власти, муниципальной администрации, территориальных управлений, природоохранных структур, организаций и предприятий, а также школьники и волонтеры.

Все собранные ТКО - пластиковую тару, стекло, алюминиевые банки, бумагу - после сортировки отправят для утилизации на перерабатывающие предприятия Кузбасса и соседних регионов.