Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 11:44

В Кемерове очистили от бытового мусора берега озера Красное

Источник:kp.ru
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса

Мероприятие прошло в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна»

Эта одна из самых масштабных и узнаваемых экологических акций в стране, в этом году она проходила уже в десятый раз с 22 апреля по 31 мая, и в Кузбассе ее по традиции поддержали. В общей сложности участие в «Зеленой Весне-2023» приняли более 150 тысяч жителей региона. А в целом с 2014 года под флагом «Зеленой Весны» в Кузбассе проведено огромное количество мероприятий по благоустройству территорий, озеленению дворов, парков, скверов, восстановлению лесных и водных ресурсов, экологическому просвещению подрастающего поколения.

В среду, 31 мая, в Кемерове прошел финальный региональный субботник «Зеленой Весны». Порядок на популярных у горожан местах летнего отдыха - берегах озера Красное и реки Томь - вышло навести около трехсот сотрудников органов государственной власти, муниципальной администрации, территориальных управлений, природоохранных структур, организаций и предприятий, а также школьники и волонтеры.

Все собранные ТКО - пластиковую тару, стекло, алюминиевые банки, бумагу - после сортировки отправят для утилизации на перерабатывающие предприятия Кузбасса и соседних регионов.