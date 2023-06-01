К запуску трамваев подготовились в Новокузнецке основательно. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

В четверг, 1 июня, в Новокузнецке открылось движение трамваев до вокзала. Сразу три маршрута - №5, №6 и №7 продлили свои схемы движения.

- Раньше эти маршруты ходили до остановки «Транспортная», после чего людям приходилось идти до вокзала пешком, а это не так близко, либо проезжать одну остановку на автобусе. Продление маршрутов до привокзальной площади значительно улучшит городскую транспортную доступность, - сообщили «КП» - Кемерово» в мэрии Новокузнецка.

Запуску трамвайных маршрутов на привокзальной площади предшествовала большая подготовка. За два месяца дорожно-строительные организации южной столицы Кузбасса уложили здесь высокопрочные трамвайные рельсы, установили опоры, на которых закрепили контактную сеть для электротранспорта, сделали ограждения, оборудовали остановочную платформу и новую ливневую канализацию.

- Перед тем как запустить движение трамваев на привокзальной площади, специалисты электротранспортной компании провели технические проезды транспорта, чтобы проверить надежность всей инфраструктуры.