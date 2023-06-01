Кузбасские полицейские просят помочь найти женщину

Кузбасские полицейские просят помочь найти пропавшую без вести кемеровчанку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Кузбасса просят жителей региона оказать помощь в розыске без вести пропавшей 38-летней кемеровчанки Натальи Воеводиной.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу, кемеровчанка Воеводина Наталья Михайловна, 11.03.1985 года рождения, ушла из своего дома на улице Прокатной еще утром 18 мая текущего года. До сегодняшнего дня о ней ничего неизвестно.

- Ростом женщина - 165 сантиметров, худощавая со светлыми волосами, длиною до плеч. Одета была в короткую куртку темно-желтого цвета, спортивную кофту серого цвета, штаны спортивные бежевого цвета, черные туфли, - уточнили «КП» - Кемерово» в полиции Кузбасса.

В силовом ведомстве региона попросили всех жителей Кузбасса, располагающих сведениями о местонахождении 38 - летней кемеровчанки, сразу позвонить по телефонам: 8-(3842)-39-90-10, либо 02 (102 - с мобильного). При этом полицейские подчеркнули, что анонимность гражданам полностью гарантируется.