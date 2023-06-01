Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» пригласили детей участников СВО в гости

Дети участников СВО побывали ы Кузбасском филиале "Защитники Отечества".

В четверг, 1 июня, в первый день работы кузбасского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», сотрудники поддержали мероприятия в честь Международного дня защиты детей. Они пригласили к себе в гости семьи участников и ветеранов специальной военной операции на Украине.

В стенах фонда ребятам предложили стать участниками акции «Мой папа - герой!». А именно нарисовать своих отцов и написать им письма. И письма и рисунки непременно передадут родным адресатам на передовую.

- Участниками нашего общего праздника стали 20 школьников Мы очень рады, что дети были увлечены теми пространствами, которые мы им предложили. Кому - то понравилась виртуальная реальность космического пространства. Некоторые ребята с интересом изготавливали своими руками различные сувениры, другие поучаствовали в экологических играх, - рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Кузбассе Лариса Конышева.

Участники праздника отметил главную его особенность - не формальный подход, а физическое участие, где у каждого есть право на важные слова, на действенное соучастие в проблемах детей, жен, матерей, сестер участников спецоперации.

- Фонд - это в первую очередь про заботу, внимание и поддержку. Мы едины в том, что каждый должен быть окружен заботой, а в российском обществе должно последовательно формироваться чувство гордости за тех людей, которые защищали и сегодня защищают Россию. Такие мероприятия позволяют дарить бойцам и их семьям неподдельные эмоции и сделать так, чтобы никто не чувствовал себя брошенным и забытым», - подчеркнула председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.