За безопасностью в местах для прогулок с детьми в Междуреченске проследит видеонаблюдение от МТС

Фото: Артем Штылев.

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении системы видеонаблюдения в городе Междуреченск. 15 камер, дополнительно установленных на площадях, в парках и на оживленных перекрестках, помогут обеспечить безопасность горожан и сохранность муниципального имущества.

Новые идеокамеры появились в популярных общественных пространствах в центре Междуреченска: в частности, на площадях Весенняя и Праздничная. Эти локации, как и площадь Согласия, где тоже ведется видеонаблюдение, летом становятся центром притяжения междуреченцев и гостей города. Многие гуляют здесь с детьми. Особенно популярны у юных горожан пешеходные фонтаны.

Городская система видеонаблюдения, состоящая из более 100 камер, работающих в сети проводного интернета МТС, охватывает всю территорию Междуреченска. Видео в высоком разрешении транслируется в режиме онлайн в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сохраняется в «облаке» МТС. К информации с камер имеет доступ полиция: в случае возможных происшествий на них оперативно реагируют.

Видеонаблюдение круглосуточно ведется в общественно значимых локациях: возле детских садов и школ, на пешеходных переходах и аварийно опасных перекрестках Несколько камер помогают следить за уровнем воды в Томи и Усе во время паводка.

- Городская система видеонаблюдения в Междуреченске не первый год помогает обеспечивать безопасность и комфорт жителей, раскрывать правонарушения и сохранять муниципальное имущество. Этим возможности современных систем видеонаблюдения не ограничиваются. Умные камеры с аналитикой позволяют находить потерявшихся людей, считать число уникальных посетителей магазинов, удаленно контролировать состояние оборудование и обеспечивать охрану труда на производстве, – комментирует директор филиала МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.