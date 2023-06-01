Из-за надвигающейся лютой жары в Кузбассе объявили штормовое предупреждение и ввели режим НМУ

В ближайшие дни температура будет подниматься до + 38 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кемеровский гидрометцентр представил предварительный прогноз погоды на выходные: в ближайшие дни в регионе будет жарко. Даже экстремально жарко! Так, в субботу ночью температура будет колебаться от +6 до +17 градусов, а днем поднимется до +27...+32 градусов, местами до +37 градусов. В северных регионах возможны дожди. В воскресенье ситуация ухудшится: ночью температура не опустится ниже +12 градусов, а после рассвета ожидается аномальная жара до +28...+33 градусов, местами до +38 градусов.

В связи с надвигающейся аномальной жарой синоптики объявили в Кузбассе штормовое предупреждение. Кроме того, по югу области – в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе - с 12.00 пятницы, 2 июня, до 18.00 понедельника, 5 июня, введен режим неблагоприятных метеорологических условий. Предприятиям в этих территориях рекомендуется сократить промышленные выбросы на 15-20 процентов.