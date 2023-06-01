«Кузбасские гастроли» стартовали в Новокузнецке

Новый театральный проект затронет многие города региона Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

В Кузбассе стартовал новый масштабный творческий проект «Кузбасские гастроли», который затронет многие города региона. В его рамках в разных муниципалитетах Кузбасса, даже в самых отдаленных территориях, пройдут спектакли и концерты ведущих учреждений культуры.

Стартовал проект в четверг, 1 июня, в Новокузнецке. Здесь спектакли покажет музыкальный театр Кузбасса, который приехал на гастроли из областного центра. А в Театре драмы Кузбасса в начале июня состоятся гастроли МХАТа им. Горького с мистическим спектаклем «Мастер и Маргарита». Во второй половине июня на той же площадке свои спектакли кемеровчанам представит Русский театр им. Лермонтова.

Всего за сезон пройдет около 500 театральных мероприятий. Посетить их можно будет и по «Пушкинской карте».