Четыре года за два смартфона может заплатить житель Кузбасса

В Кузбассе по горячим следам задержали грабителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Ленинска-Кузнецкого по горячим следам задержали грабителя, похитившего из ломбарда два смартфона.

За помощью к сотрудникам патрульно-постовой службы города обратилась продавец комиссионного магазина. Женщина рассказала стражам порядка, что в ломбард зашел вполне приличный молодой мужчина человек в красно-синей куртке и черной кепке. - Предложил свой телефон в залог. Я его оценила согласно прейскуранту. Но ему не понравилось, что слишком дешево оценила. Он хлопнул по витрине кулаком, она открылась, мужчина схватил два смартфона. Я попыталась его остановить, но он сильно сжал руки, одернул их, и скрылся, - рассказала женщина.

Продавщица незамедлительно позвонила в полицию, а уже через несколько минут грабителя задержали с поличным. Мужчина 32 лет оказался в состоянии опьянения.

- Сумма ущерба составила десять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Грабителю грозит до четырех лет лишения свободы, - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.