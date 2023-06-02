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НовостиОбщество2 июня 2023 1:16

Новое реабилитационное отделение открылось в Кузбасском центре охраны здоровья для участников СВО

Здесь будут проводить полный комплекс восстановительного лечения после ранений и контузий
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе открылось второе реабилитационное отделение для участников СВО

В Кузбассе открылось второе реабилитационное отделение для участников СВО

В Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров открылось реабилитационное отделение на 15 коек. Отделение оборудовано по самым современным требованиям.

- Это уже второе отделение, созданное на базе наших областных клиник, в котором будут восстанавливать наших бойцов, вернувшихся со спецоперации на Украине. Здесь будут работать самые лучшие, самые опытные врачи, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В реабилитационном отделении доктора помогут бойцам прийти в себя после контузий, восстановят им опорно-двигательный аппарат, реабилитируют после сложнейших хирургических операций.

- Нашими специалистами на основе инновационных разработок созданы собственные реабилитационные программы. Они позволяют применять уникальные методики коррекции двигательных нарушений с использованием достижений современной медицины, - рассказала «КП»-Кемерово» заведующая реабилитационным отделением Наталья Кобелева.