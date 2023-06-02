Кузбасским пациентам за восемь секунд сделают 3-D изображение сосудов головного мозга

Новый диагностический комплекс спасет тысячи новокузнечан

Для оказания высокотехнологичной помощи людям с инсультами, инфарктами и другими сосудистыми патологиями в Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 1 им. Г.П. Курбатова в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения Кузбасса» приобрели современный ангиографический комплекс Siemens icono biplane стоимостью 157 млн рублей.

Новый комплекс значительно повысит возможности врачей, так как техника позволяет проводить лечение на качественно новом уровне, а это - спасенные жизни кузбассовцев, - отметил Сергей Цивилев.

Как сообщили в Минздраве Кузбасса, новое оборудование сделает более точную диагностику локализации и объема поражения головного мозга у пациентов с ишемическим инсультом. Ангиографическая установка с С-дугой последнего поколения позволит за 8 секунд сделать 3-D изображение сосудов головного мозга.

- С вводом комплекса в работу мы сможем обследовать и лечить в полтора - два раза больше человек, чем сейчас. На порядок сократится время доставки пациента из приемного отделения до рентгеноперационной, – рассказал «КП» - Кемерово главный врач НГКБ № 1 Василий Мальчиков.

Добавим что благодаря модернизации кардиологической службы Кузбасса только за прошлый год, в сравнении с 2021-м, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Кузбассе удалось снизить более чем на 27%.