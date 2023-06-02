Кузбассовцы смогут оформить кредит в любом банке страны через мобильного оператора.

Gервый совместный проект, который запустили мобильный оператор связи МегаФон и финансовая платформа Банки.ру (АО «Цифровые технологии») позволит жителям России, в том числе и кузбассовцам, получить доступ к финансовым предложениям любого российского банка-участника платформы, независимо от наличия его отделения поблизости.

Оформить вклад или взять кредит можно будет без визита в банк, документы нужно будет предоставить лишь в ближайший офис МегаФона. Пока проект тестируют в десяти салонах оператора, в дальнейшем - он станет доступным в салонах по всей России, даже в небольших населенных пунктах.

Чтобы оформить финансовый продукт, клиенту нужно зарегистрироваться на платформе Банки.ру и выбрать подходящее предложение. Система предложит адреса ближайших салонов связи, где пользователь сможет предоставить документы для подтверждения личности. Финальное решение банка клиент получает в СМС-сообщении.