Второй пролет «звездного» моста в Кузбассе установят в день России

Второй пролет "Звездного" моста установят 12 июня.

Второй пролет «звездного» моста в Кузбассе надвинут в понедельник, 12 июня. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Металлоконструкцию весом 1 107 тонн и протяженностью свыше 40 метров закрепят всего 15 человек. Всего для возведения пролетов мостового сооружения планируется поставить 9 520 тонн металлоконструкций, из которых уже на строительную площадку доставлено 1 660 тонн.

Мост через Томь, которому жители региона в ходе проведенного онлайн-голосования назвали «Звездный», - ключевая часть автомобильной дороги «Северо-Западный обход Кемерова». Ее строят в рамках программы социально-экономического развития региона до 2024 года.

- Трасса существенно разгрузит кемеровские улицы от транзитного грузового транспорта, который двигается по федеральной трассе «Сибирь». Она сделает движение более безопасным, позволит улучшить экологическую обстановку в областном центре. Движение по Северо-Западному обходу Кемерова запустим уже в 2024 году», - отметил Сергей Цивилев.

Напомним, длина мостового сооружения – 884,6 метров, а его ширина - 27 метров, предусмотрены 4 полосы движения. Пролетные строения моста будут держать 10 опор.

Мост строят за счет федерального и регионального бюджетов, общая сумма затрат составляет более восьми миллиардов рублей.