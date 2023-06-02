В Кемерове извинилась схема движения на двух перекрестках

В Кемерове изменили схему дорожного движения на двух перекрестках.

Со 2 июня в областном центре Кузбасса изменили схему движения по двум перекресткам Кузнецкого и Советского проспектов.

Как сообщили в пресс-службе кемеровской мэрии, сейчас по новой схеме во время движения по Советскому проспекту со стороны «Токема» с крайней левой полосы можно направиться прямо и налево, со средней полосы - только прямо, с крайней правой полосы - прямо и направо.

- При проезде Советского проспекта со стороны улицы Кирова поменяется схема движения по второй полосе от края проезжей части. Двигаться можно будет только прямо. Другие направления остаются без изменений, - добавили в администрации областного центра региона.