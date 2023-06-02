Автодорогу на Ленинградском проспекте отремонтируют в Кемерове

В Кемерове приступили к капремонту Ленинградского проспекта.

В областном центре Кузбасса на оживленном участке между проспектами Ленина и Химиков начался капитальный ремонт Ленинградского проспекта.

Уже в этом году дорожные службы города планируют уложить новый асфальт на проезжей части, в карманах для общественного транспорта и на пешеходных тротуарах.

- А рядом с пешеходными зонами появится велодорожка. Ее разместят на уровне с асфальтом и оградят поребриком, - сообщили «КП» - Кемерово», в кемеровской мэрии.

Напомним, что в начале этого года власти областного центра Кузбасса планировали выделить на ремонт Ленинградского проспекта свыше120 миллионов рублей.