В Шерегеш приезжают жители 63 регионов России - Tele2

Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 - российский оператор мобильной связи, проанализировал туристический поток на горнолыжном курорте Шерегеш в прошедшем сезоне - с ноября 2022-го по апрель 2023 года. Согласно полученным данным, за этот период в Шерегеш приезжали туристы из 63 регионов России. В топ-5 традиционно попали жители сибирских регионов (Новосибирска, Красноярска. Томска и Омска) которые обеспечили 74% туристического потока, а также жители Москвы (10%). Также интерес к курорту стабильно растет у жителей Пензенской, Курганской, Волгоградской, Ярославской, Калининградской, Еврейской и Магаданской областей, Чувашии и Татарстана. Во время двух последних горнолыжных сезонов турпоток из этих регионов каждый год увеличивался в 1,5-2 раза.

Как отметила директор Tele2 в Кузбассе Елена Яковлева, такие исследования помогают администрациям городов, туристическим агентствам, владельцам гостиниц и ресторанов развивать инфраструктуру, привлекать новых туристов, запускать туристические продукты исходя из портрета гостя.

К слову, в этом сезоне в Шерегеше клиенты Tele2 проговорили по телефону 900 000 минут и потратили больше 60 терабайт (60 тысяч гигабайт) мобильного интернета. Самыми активными пользователями мобильных услуг оказались туристы из Республики Алтай, Еврейской автономной области и Республики Коми.