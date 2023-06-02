В Кузбассе пройдет массовая велогонка, посвященная Всемирному день велосипедиста

Фото: пресс-служба АПК

Участие в мероприятии могут принять все желающие.

Массовая велогонка приурочена к 140-летию отечественного велосипедного спорта и 100-летию Министерства спорта Российской Федерации, она пройдет и в других регионах страны.

Чтобы уравнять шансы соперников, для каждой возрастной категории (дети, профессиональные спортсмены, любители, ветераны спорта) подготовят соответствующую дистанцию от 200 метров до 10 километров. Для участия необходимо иметь велосипед, шлем, защиту и справку о допуске к соревнованиям от врача. Тех, кто эти условия выполнит, приглашают 3 июня, в субботу, в Кемерово. Старт - ровно в полдень от Ледового дворца «Кузбасс» (проспект Притомский, 12). Регистрация участников будет проходить на месте старта с 8:30 до 11:00. В 11:30 состоится церемония открытия.

Победители и призеры будут награждены медалями и дипломами Минспорта России. Участники, занявшие с 1 по 10 места в каждой возрастной группе, получат сувенирную продукцию Минспорта России.