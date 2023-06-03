В Кемерове рекультивируют закрытый полигон твердых коммунальных отходов

Фото: телеграм-канал Дмитрия АНИСИМОВА

Работы проводятся в рамках национального проекта «Чистая страна».

- Сейчас специалисты формируют тело полигона, чтобы начать строительство двух наблюдательных скважин по контролю грунтовых вод. Подрядчику предстоит выполнить устройство системы отвода биогаза и дренаж, а также уложить глинистый и плодородный грунт на всей площади полигона, - рассказал в своем телеграм-канале глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

Закрытый несколько лет назад для эксплуатации полигон ТКО расположен в Кировском районе г. Кемерово. Площадь его территории - 7,2 гектара. Завершение работ по его рекультивации, включая посадку зеленых насаждений, ожидается в следующем году. В результате положительный эффект ощутят более пятисот тысяч жителей областного центра.

Общая стоимость работ - более 97 миллионов рублей из федерального, регионального и городского бюджетов.