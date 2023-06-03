В Кемерове осудили серийного вора-рецидивиста

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20-летний местный житель обвинялся в совершении трех преступлений по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Фигурант оказался причастен к кражам двух велосипедов из многоквартирных домов. Он заходил в подъезды вслед за жильцами, после чего похищал транспортные средства, сломав противоугонные тросы. Похищенное имущество было сдано в комиссионный магазин, а вырученные денежные средства потрачены. Общая сумма ущерба составила более 35 тысяч рублей.

Также злоумышленник украл из салона такси мобильный телефон владельца стоимостью около 7 тысяч рублей.

Суд согласился с представленными следствием доказательствами, признал фигуранта виновным и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный будет должен возместить потерпевшим причиненный ущерб.