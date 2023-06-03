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НовостиПроисшествия3 июня 2023 5:52

В Кузбассе в ДТП 4 человека погибли, 2 получили травмы

Источник:kp.ru
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В субботу, 3 июня, на 76 километре автодороги «Кемерово - Яшкино - Тайга» около половины пятого утра водитель иномарки врезался в дерево.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, по предварительной информации водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь со стороны пгт. Яшкино в направлении города Кемерово, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и наехал на дорожное ограждение. В результате водитель потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП сразу четыре человека, находившихся в салоне, – двое мужчин и две женщины в возрасте от 24 до 38 лет - скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи, еще двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».