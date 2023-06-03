В Кузбассе издали сборник экологических сказок

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Его авторами стали дети и подростки от 4 до 16 лет, а также их педагоги.

Сборник под названием «Береги свой дом» появился благодаря совместной работе Кемеровской региональной экологической общественной организации «Ирбис», Кемеровского Центра дополнительного образования детей имени Веры Волошиной и спонсорской поддержке одной из угольных компаний.

Инициаторы издания предварительно прочитали более двухсот работ со всего Кузбасса.

- Это уже третье такое издание, раньше сборники выходили двадцать и восемь лет назад. Главное их достоинство - они показывают, как авторы видят окружающий мир, взаимоотношения человека и природы. А в основе - лежит доброта, бережное отношение к обитателям леса, к редким краснокнижным растениям. Сказки детей - это особый жанр, где авторы пытаются представить окружающий мир таким, каким они хотят его видеть. Это их мечта о мире, в котором они хотят жить, и взрослым надо внимательно прислушиваться к ней, - отмечает осуществлявший литературное редактирование сборника лауреат литературных премий «Золотое перо Руси», международного конкурса имени П. П. Ершова, кемеровский профессор Андрей Куприянов.

Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, около 200 экземпляров книги передали во все центральные детские библиотеки региона и в Государственную научную библиотеку Кузбасса имени В. Д. Федорова. Также в ближайшее время книга поступит в детские экологические центры, школы и детские сады региона. Педагоги смогут использовать её на уроках природоведения, дополнительных занятиях, в том числе в кружках юных экологов.