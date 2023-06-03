На юге Кузбасса вновь тряхнуло

Фото: Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН

Землетрясение в районе заповедника «Кузнецкий Алатау» носило природный характер.

В субботу, 3 июня, сейсмособытие магнитудой 3,8 было зафиксировано в точке с координатами 54,24 широты и 88,34 долготы в половине девятого утра.

По информации Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, отголоски землетрясения могли почувствовать жители Новокузнецка и Прокопьевска. Впрочем, в социальных сетях это событие было проигнорировано, так что, видимо, никаких серьезных последствий оно для кузбассовцев не принесло.

Напомним, что перед этим подземный толчок в Кузбассе был зафиксирован вечером 30 мая - в Таштагольском районе, недалеко от поселка Каз. Магнитуда была 3,2. Землетрясение также имело природный характер и осталось незамеченным обычными жителями.