Житель Кузбасса лишился крупной суммы, поверив сотруднику «службы поддержки государственных услуг»

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Его уговорили оформить кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет.

50-летнему кемеровчанину позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «службы поддержки государственных услуг» и сообщил, будто злоумышленники взломали его личный кабинет на интернет-портале и теперь пытаются в одном из банков оформить крупный кредит. Чтобы спасти средства, кемеровчанину было рекомендовано самому подать заявку на заем, чтобы закрыть свой «кредитный потенциал» и опередить аферистов. Поверив словам звонившего, мужчина оформил заем, обналичил кредитные средства и через банкомат перевел по указанным ему реквизитам. После чего «специалист» пропал, а с ним и более миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия, также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.