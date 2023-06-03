Глава Кемерова рассказал о ходе ремонта Университетского моста

Фото: пресс-служба администрац2ии г.Кемерово

Они идут с опережением графика.

- Мы очень активно работаем в подмостовом пространстве, начали демонтажные работы сверху. Сейчас демонтируются опоры освещения, - сообщил Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Следующие планы - убрать часть намытого грунта вдоль берега под мостом, выровнять русло, восстановить дамбу и шандоры.

Не обошлось и без неприятных сюрпризов – так, по информации главы Кемерова была выявлена еще одна трещина на ригеле.

- Ситуация понятная, исправимая. Очень хорошо, что мы вовремя начали ремонтные работы, - прокомментировал Дмитрий Анисимов.