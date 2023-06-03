В Новокузнецке ребятишки оценили специальные транспортные средства

Фото: телеграм-канал администрации Центрального района г.Новокузнецка

В субботу, 3 июня, в городе состоялся праздник «Потрогай грузовик», посвященный Дню защиты детей и 405-летию южной столицы Кузбасса.

В его рамках была развернута интерактивная выставка специального автотранспорта. Покрутить руль, понажимать кнопки,, посидеть на месте водителей и специалистов разных служб, просто сфотографироваться рядом могли все желающие.

В полном распоряжении детей были более трех десятков разных машин, в том числе автомобиль ГИБДД, пожарная машина, внедорожники, экскаватор, хлебовозка и другие. Причем можно было познакомиться и с настоящим воздушным транспортным средством – вертолетом, который накануне доставили на экспозицию из городского аэропорта.

Рядом с каждым «экспонатом» установили таблички с его описанием, так что многие посетители смогли получить полезную информацию.

- Наверное, каждый ребенок мечтал посидеть за рулем машин МЧС, ГИБДД, скорой помощи, автобуса, строительной техники, кабине экскаватора, мотоцикла, и, сегодня эта мечта сбылась! А счастливые улыбки на лице детей - это, пожалуй, самое главное! - отметили в телеграм-канале одного из устроителей мероприятия, администрации Центрального района Новокузнецка.