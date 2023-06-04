Новокузнечанин лишился 1,3 млн рублей, попавшись на типичную уловку мошенников

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К новокузнецким полицейским обратился 54-летний мужчина, который сообщил, что попался в руки мошенников и лишился крупной суммы денег. Об этом рассказали в МВД по Кузбассу.

Как выяснилось, жителю южной столицы региона позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банковской службы безопасности, и заявил, что некто пытается оформить займы на новокузнечанина в различных кредитных организациях благодаря якобы полученному доступу к его персональным данным. Чтобы уберечь средства от похищения, звонивший рекомендовал мужчине как можно быстрее взять кредиты в этих банках и перевести их на «безопасный» счет.

Хоть кузбассовец и знал из СМИ о подобных схемах мошенничества, но все же все инструкции лжесотрудника банка выполнил: взял в четырех банках кредитов на 1,3 миллиона рублей и перевел их по названным реквизитам. А потом мужчина неожиданно понял, на чей обман попался, и обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника, которому грозит до 10 лет лишения свободы.