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НовостиПроисшествия4 июня 2023 4:57

В Кемерове ищут пропавшего школьника с желтым велосипедом

Мальчик исчез накануне
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: "Лиза Алерт Кузбасс"

Фото: "Лиза Алерт Кузбасс"

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс» занялись поисками пропавшего 10-летнего Егора Целишева, который 3 июня ушел из дома в неизвестном направлении и на связь больше не выходил.

Приметы пропавшего школьника: рост 146 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы светло-русые. Был одет в темно-серый спортивный костюм и черные кроссовки. С собой у мальчика был желтый велосипед.

Если вам что-либо известно о местонахождении школьника или вы хотите помочь в поисках, звоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.