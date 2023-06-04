В Кузбассе за сутки 30 человек заболели коронавирусом

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние сутки в Кузбассе еще 30 человек заразились коронавирусом. Это на пять меньше, чем вчера. За все время пандемии в регионе было выявлено 228 023 случая заболевания.

Кроме того, за сутки один человек не справился с инфекцией. Всего от последствий коронавируса в Кузбассе скончались 3 043 человека.

Сейчас на лечении остаются 319 человек, выписаны за последние сутки 39 кузбассовцев. Всего с коронавирусной инфекцией удалось справиться 224 661 кузбассовцу. Об этом свидетельствуют данные Центра ситуационного мониторинга по эпидситуации.