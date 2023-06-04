Аномально жаркая погода сохранится в Кузбассе 5 июня

В понедельник в Кузбассе сохранится аномальная жара. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Первый рабочий день новой недели в Кузбассе будет таким же экстремально жарким, как и последние несколько дней. Сохранится высокий показатель горимости и режим неблагоприятных метеоусловий.

Так, в понедельник, 5 июня, ночью в регионе будет +13...+18 градусов, местами +7...+12 градусов. Днем же будет очень жарко: +33...+38 градусов, местами +27...+32 градуса. Ветер подует юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Осадков не предвидится, ночью и утром местами могут быть туманы.

Кроме того, на территории Кемеровской области завтра сохраняется чрезвычайная (5 класса) и высокая (4 класса) пожароопасность. А в Кемерове, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске действует режим НМУ первой степени опасности.

Что касается погоды в Кемерове, то ночью будет +15...+17 градусов, а днем температура поднимется до +34...+36 градусов. Ветер будет юго-западный, 2-7 метров в секунду. Осадков не предвидится.