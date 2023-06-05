Кузбасские школьники почувствовали себя министрами

Кузбасских школьников отвели в министерства.

В Кузбассе школьники - победители международных, всероссийских, региональных конкурсов и олимпиад, а также участники проекта «Сириус» на один окунулись в работу министерств и ведомств.

- Надеюсь, что юноши и девушки, почувствовав себя частью нашей команды, через знакомство с работой различных министерств и ведомств, определяться с профессией и сделают свой правильный выбор. Уверен, что эти ребята в будущем пополнят кадровый резерв органов власти региона, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Стажировались ребята в Правительстве порядка двух недель. За это время они изучили, регламентирующие работу министерств, документы, познакомились с сотрудниками, выезжали вместе с министрами на различные объекты, совещания и мероприятия.

Например, ученик 10 класса школы № 34 Никита Васькин вместе со своим наставником, зампредседателя Правительства региона, министром промышленности и торговли Леонидом Старосветом, поздравил от имени кузбасской молодежи работников химической промышленности с их профессиональным праздником. А его ровесница, ученица Губернаторского многопрофильного лицея-интерната Богдана Максимова познакомилась с работой регионального минздрава, где подробно выяснила, как поступить в медицинский вуз по целевому направлению.

- Новым проектом наши школьники остались довольны, ведь для них открылись совершенно новые взрослые горизонты, - рассказали «КП» - Кемерово» в администрации Правительства Кузбасса.

В Правительстве Кузбасса уточнили, что самый главный «День дублера» еще впереди. Скоро один из дней школьники проведут вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Осталось лишь выбрать именно тот день, который будет тематически связан в рабочей поездке главы региона с вопросами детства.