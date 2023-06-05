Временные ограничения для движения транспорта введут на кузбасской трассе 6 июня

Строительство дорог требует временных ограничений в движении транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временные ограничения движения автотранспорта введут на 29-м километре автодороги Кемерово - Яшкино - Тайга во вторник, 6 июня.

Участок перекроют в связи с буровзрывными работами при строительстве Северо-Западного обхода города Кемерово.

- С 12:00 до 17:00 произведут пять взрывов, в этот период участок дороги будут перекрывать на время от 30 минут до одного часа. Движение транспорта между взрывами будет разрешено. Дорожные службы Кузбасса просят заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения, - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.