Цены на авиабилеты Новокузнецк - Москва - Новокузнецк взлетели на 80%

Взлет цен на авиабилеты продлится недолго.

Цены на авиабилеты из Москвы в Новокузнецк и обратно достигли небывалых высот. С 4 по 10 июня, билеты на маршрут Москва - Новокузнецк - Москва менее чем за 35 - 40 тысяч рублей не купить, в то время как их стоимость в оба конца не превышала 13 - 18 тысяч рублей.

Однако поводов для серьезных беспокойств нет, так как подобный взлет цен происходит неизменно именно в дни проведения Международной выставки технологий горных выработок «Уголь России и Майнинг». В выставке примут участие порядка 200 российских и зарубежных компаний. Количество участников исчисляется десятками тысяч человек.

Цены начнут приходить в себя сразу же после завершения угольного форума. Уже 12 июня улететь в Москву из Новокузнецка можно будет за 10 - 12 тысяч рублей.