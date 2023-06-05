Кузбасские врачи прилетели к умирающему ребенку на крыльях

Пострадавшего мальчика доставили в больницу на вертолете.

Чтобы спасти мальчика, получившего травмы во время езды на мопеде, бригада реаниматологов экстренно вылетела из Кемерова в Мариинск на вертолете.

Как сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов, травмы были такие, что ребенку требовалась срочная помощь квалифицированных врачей.

- Было принято решение забрать мальчика из Мариинска на вертолете. На борту находились опытные реаниматологи. По прибытии они грамотно оценили ситуацию, оказали необходимую помощь и транспортировали травмированного в кемеровскую областную детскую больницу, - рассказал Дмитрий Беглов.

За жизнь мальчика боролись нейрохирурги, анестезиологи, им ассистировали опытные медсестры.

- Единой профессиональной командой жизнь мальчика спасена. Это еще раз подтверждает высочайший уровень организации и проведения экстренной медицинской помощи в Кузбассе. Слажено сработала санавиация, - добавили в администрации правительства региона.