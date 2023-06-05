В Кузбассе осудили сибиряка, убившего мужчину и ранившего ножом коллегу

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Кемеровской области на основании доказательств, собранных кузбасскими следователями, вынес приговор 46-летнему жителю города Боготол Красноярского края, который обвиняется в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 1 ст. 105 и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Согласно данным пресс-службы СУ СК России по Кузбассу, инцидент произошел в ноябре прошлого года в Чебулинском муниципального округе. Сибиряк в составе бригады работников прибыл в Кузбасс для заготовки древесины. В какой-то момент коллеги решили устроить посиделки с алкоголем, и ничем хорошим это не закончилось - между осужденным и двумя мужчинами 44 и 58 лет, с которыми он вместе работал и выпивал, внезапно возникли разногласия, разросшиеся в конфликт. Но житель Боготола долго разговаривать не стал: он взял нож и нанес своим оппонентам несколько ударов. Младший из них, 44-летний, скончался на месте, а 58-летнему, можно сказать, повезло - у него было непроникающее ранение грудной клетки, потому угроза для его жизни отсутствовала.

Очевидцы кровавого конфликта вызвали скорую помощь и правоохранителей, которые задержали буйного сибиряка. В ходе предварительного следствия он был заключен под стражу до решения суда.

Суд признал жителя Красноярского края виновным в преступлениях и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима.