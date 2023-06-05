Юные кузбассовцы стали победителями «Российской школьной весны»

Юные кузбассовцы выиграли первую "Российскую школьную весну".

На Всероссийском фестивале «Российская школьная весна» в Ставрополе кузбасские школьники стали обладателями гран-при.

- К тому же наши ребята стали лауреатами в вокальном и театральном конкурсах. Не было равных кузбассовцам в оригинальном жанре и инструментальном жанрах. Школьники блестяще выдержали конкуренцию среди сверстников из 65 российских регионов, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.

Как пояснили в министерстве образования Кемеровской области, Всероссийский фестиваль непрофессионального ученического творчества «Российская Школьная весна», дает уникальные возможности укрепления и развития творческих связей между школьниками, ученическими и общеобразовательными организациями между регионами Российской Федерации, ее консолидации, а также сохранения и приумножения нравственных, культурных достижений молодежи.