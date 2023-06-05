Кузбасс будет готовить собственных врачей - онкологов

Кузбассу нужны хорошие врачи - онкологи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Цивилев поручил открыть в Кемеровской государственной медицинской академии кафедру для подготовки врачей-онкологов. Об этом он заявил в ходе специально совещания в Правительстве региона с участием главного онколога СФО Евгения Чойнзонова.

Онкологическая помощь, по его мнению, должна быть максимально доступной для кузбассовцев, независимо от того, в какой части региона человек живет. При этом губернатор напомнил, что в регионе в последние годы особенное внимание уделяется ранней диагностике рака.

- Для этого приобретаем передвижные комплексы, которые выезжают в отдаленные территории. Теперь нужно усилить лечебную составляющую, чтобы повысить качество жизни людей с онкозаболеваниями, снизить смертность. А для этого региону нужны профессиональные специалисты, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Также на совещании обсуждали усиление онкологической службы в муниципалитетах.

На сегодняшний день в регионе работают семь Центров амбулаторной онкологической помощи кузбассовцы, где могут пройти дополнительную диагностику и получить курс лекарственной терапии. Еще четыре Центра откроют в этом году в этом году

- Ситуация в Кузбассе меняется в лучшую сторону. Онкологическая служба региона пополняется квалифицированными специалистами. Только за последнее время сюда приехали работать восемь специалистов высокого уровня из других регионов. И то, что губернатором принято решение открыть кафедру онкологии в регионе, позволит решить проблему с профильными кадрами, как для онкодиспансера, так и для районных больниц и ЦАОП, - сообщил Евгений Чойнзонов.