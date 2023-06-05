Кемеровские спасатели помогли оказавшемуся за бортом лодки мужчине и его дочери

Фото: официальный канал администрации города Кемерово.

В воскресенье, 4 июня, работники Кемеровской службы спасения патрулировали Томь напротив деревни Жургавань и стали свидетелями небольшого происшествия: резиновая лодка с мотором совершила резкий маневр, из-за чего плывшие на ней люди упали в реку.

Спасатели оперативно отправились на помощь и в 70 метрах от левого берега подняли из воды 50-летнего мужчину и его восьмилетнюю дочку. Их доставили на берег.

Во время падения в воду кузбассовец повредил большой палец на левой руке - специалисты его обработали и наложили повязку. Ребенку помощь медиков не понадобилась.

Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, незамедлительно обращайтесь по круглосуточным номерам телефонов: 112 или 77–05-05.